14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

20 Июль 2020 2020-07-20T14:42:48+03:00

Половина из них учатся в городе-герое, остальные – в районах области

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У волгоградских выпускников ответственный период - они сдают ЕГЭ. Причем весьма успешно. Многие из них показывают хорошие результаты: 24 уже получили самые высшие оценки. Десять 100-балльников сумели безупречно выполнить все задания по географии, информатике и литературе, а четырнадцать превосходно прошли испытания по русскому языку.

- Это ученики из Волгограда (лицеев №2, №8, №9, №10, школ №27, «Созвездие», гимназии №1), Волжского (школа №12), Михайловки (школа №5 и №10), Камышина (школа №1, №9 и №15) и Клетского района (Верхнебузиновская средняя школа), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

25 июля экзамены завершатся, а выпускники получат результаты по ЕГЭ и будут выбирать, куда поступать. Тем, кто не смог сдать экзамены с основным потоком, дадут возможность сделать это с 3 по 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU