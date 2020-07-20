На месте гранитных трибун на площади в центре Волгограда строят 12 лестниц к собору
Нравится вам или нет, а территория на площади Павших Борцов изменится до неузнаваемости. Здесь больше нет гранитных трибун и старенького скверика, теперь здесь красуется собор Александра Невского, а сейчас строители преображают территорию вокруг него. Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, рабочие уже заливают подпорные стенки и основание под 12 будущих лестниц.
А вот что будет на месте гранитных трибун. Фото администрации Волгограда.
- У входа к собору мы построили лестничные марши с большими клумбами для цветов, - рассказала представитель подрядной организации Ума Ахмедова. – Бетонное основание под лестницы уже готово, сейчас приступили к их облицовке гранитом. Одновременно рабочие укладывают плитку на тротуары. Уложили уже 2 100 квадратных метров из 4 тысяч «квадратов» общей пешеходной зоны.
Бетона будет больше, ну а зелени - меньше. Фото администрации Волгограда.
Параллельно другие рабочие монтируют освещение в Александровском сквере. Вокруг собора и вдоль аллей установят более 50-ти фонарей. Это будут стилизованные чугунные торшерные светильники. Архитектурная подсветка появится и на самом соборе Александра Невского.
На завершающем этапе благоустройства этой территории поставят парковую мебель, осенью высадят деревья (обещают крупномеры - каштаны, клены, сосны и ели высотой от 3 до 4 метров) и кустарники, и оформят клумбы.
ИСТОЧНИК KP.RU