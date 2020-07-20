Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик

20 Июль 2020 2020-07-20T12:55:59+03:00

В этом году байк-шоу будет посвящено 75-летию Победы. Фото с сайта музея-заповедника "Сталинградская битва"

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В этом году в Севастополе (на горе Гасфорт) «Ночные волки» планируют провести самое необычное Байк-шоу. Это будет не просто двухдневный концерт с участием российских (и не только) рок-групп. Это целая программа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волгоград тоже будет представлен на этом грандиозном международном празднике. В частности, музей-заповедник «Сталинградская битва» согласился предоставить организаторам байк-шоу несколько экземпляров музейной техники времен войны.

- В ближайшие дни в Севастополь для мероприятия музей отправит танк Т-60 и немецкий грузовик, - уточняют в волгоградском музее. – Предстоит большая работа по проверке их техсостояния и транспортировке, репетиций и прочего.

Кроме Волгограда, технику военных лет байкерам также предоставят Севастопольский военно-исторический музей и частный музей Задорожного. Байк-шоу планируют провести 8 и 9 августа.

«В шоу будут участвовать сотни людей. Будут и летающие мотоциклы, и движущиеся декорации и объекты разных эпох. И все это будет подчинено одному большому замыслу», - так анонсируют свое мероприятие организаторы. Кульминацей шоу станет «Крах Вавилона».

Хирург показал, как "Ночные волки" и музей "Сталинградская битва" готовятся к байк-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU