2020-07-20T12:55:59+03:00
Общество

Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик

Из музея «Сталинградская битва» техника поедет в Севастополь
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В этом году байк-шоу будет посвящено 75-летию Победы. Фото с сайта музея-заповедника "Сталинградская битва"В этом году байк-шоу будет посвящено 75-летию Победы. Фото с сайта музея-заповедника "Сталинградская битва"
Изменить размер текста:

В этом году в Севастополе (на горе Гасфорт) «Ночные волки» планируют провести самое необычное Байк-шоу. Это будет не просто двухдневный концерт с участием российских (и не только) рок-групп. Это целая программа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Волгоград тоже будет представлен на этом грандиозном международном празднике. В частности, музей-заповедник «Сталинградская битва» согласился предоставить организаторам байк-шоу несколько экземпляров музейной техники времен войны.

- В ближайшие дни в Севастополь для мероприятия музей отправит танк Т-60 и немецкий грузовик, - уточняют в волгоградском музее. – Предстоит большая работа по проверке их техсостояния и транспортировке, репетиций и прочего.

Кроме Волгограда, технику военных лет байкерам также предоставят Севастопольский военно-исторический музей и частный музей Задорожного. Байк-шоу планируют провести 8 и 9 августа.

«В шоу будут участвовать сотни людей. Будут и летающие мотоциклы, и движущиеся декорации и объекты разных эпох. И все это будет подчинено одному большому замыслу», - так анонсируют свое мероприятие организаторы. Кульминацей шоу станет «Крах Вавилона».

Хирург показал, как "Ночные волки" и музей "Сталинградская битва" готовятся к байк-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волжанкам за красивые глаза подарят проездной
Мошенника, обманувшего волгоградца на 25 тысяч, нашли в Ростове
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
На месте гранитных трибун на площади в центре Волгограда строят 12 лестниц к собору
Волгоград и Волжский вновь бьют рекорды по коронавирусу
Из Волгограда на байк-шоу в Крым отправят музейный танк и грузовик
Волгоградская область готовится к вспышке коронавируса у отпускников
Поругался с соседками: под Волгоградом пироман сжег три дачных дома
В Волгограде в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Василевского
13-летний волгоградец на мопеде сбил двух девушек
Ворвались в дом и избили: в Городище грабители напали на фермера
35-летний лихач из Волжского сбил четверых пешеходов
В Волгограде нашли расчлененный труп мужчины
Под Волгоградом от коронавируса умерла 53-летняя женщина
В села Волгоградской области проводят газ
Сделала замечание: собачница из Волжского пыталась утопить женщину на пляже
Под Волгоградом пенсионер на «Ниве» врезался в мотоциклиста
К бунтующим дольщикам ЖК «Адмиралтейский» в Волгоград приедут эксперты из Москвы
Чиновники одобрили идеи урбанистов по благоустройству поймы Царицы
Волгоградцы просят спасти покалеченного бельчонка на Мамаевом кургане
В Волгограде растет число коронавирусных больных
Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату
В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана
На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары
Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В Волгограде спецназ задержал продавца героина
В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа