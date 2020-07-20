2020-07-20T12:08:19+03:00
Происшествия

Поругался с соседками: под Волгоградом пироман сжег три дачных дома

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Сразу три пенсионерки из Камышина остались без дачных домов: их сжег 34-летний житель Волгоградской области. Как оказалось, причиной стал давний конфликт между подозреваемым и его соседками, который тянулся с 2019 года. В итоге 12 июля, не совладав с эмоциями, камышанин решился на преступление.

- Дождавшись момента, пока в домовладениях никого не было, подозреваемый поджег спичками облитую горючей жидкостью тряпку, а затем с ее помощью распространил огонь на жилища, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина попал под уголовную статью «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», он уже сознался в содеянном. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Помимо этого, с него потребуют возместить нанесенный ущерб бабушкам 65-ти, 71-го и 72-х лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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