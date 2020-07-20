В Волгограде в рамках нацпроекта отремонтируют улицу Василевского

20 Июль 2020 2020-07-20T10:10:02+03:00

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Дорога по улице маршала Василевского в Волгограде изначально была построена, как дополнительный проезд к ЖК ««Янтарный город» и рядом стоящим больницам. Но с годами нагрузка на нее возрастала, от интенсивного движения (на которое она не была рассчитана) щебеночная подушка просела и дорога деформировалась. Поэтому в этом году ее внесли в список дорог, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тендер на ремонт выиграло МП «ДСЭР Советского района». Сегодня там уже выровняли основание, установили более двух километров нового бордюра, и сегодня дорожники приступили к укладке нового покрытия.

- В ближайшее время здесь отремонтируют дорогу на примыканиях, остановочных и парковочных карманах. Также проектом предусмотрена замена более двух десятков деформированных колодезных групп, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Дорога по улице Василевского достаточно широкая, поэтому перекрывать движение транспорта для ремонта не будут. А на участках, где идут работы, просто организуют реверсивное движение (ночью будет выставляться дополнительная световая сигнализация и знаки).

ИСТОЧНИК KP.RU