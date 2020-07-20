2020-07-20T09:35:38+03:00
Происшествия

13-летний волгоградец на мопеде сбил двух девушек

А в Волжском под колеса иномарки попал 14-летний велосипедист
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У школьника не было водительских прав и опыта.У школьника не было водительских прав и опыта.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В ночь с воскресенья на понедельник подросток на мопеде сбил двух девушек в городе Михайловка Волгоградской области. 13-летний мальчишка, у которого не было водительских прав, после одиннадцати вечера катался по городу на мопеде «Орион». Когда юный байкер проезжал по улице Центральной, он наехал на двух девушек, которые шли по обочине дороги в том же направлении. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 18-летняя и 15-летняя девушки получили различные травмы, сейчас они в больнице.

В этот же день в Волжском 14-летний велосипедист угодил под колеса иномарки. Произошло это в начале второго в поселке Краснооктябрьский. 31-летний водитель за рулем «Черри» не выдержал безопасную дистанцию и наехал на едущего впереди него велосипедиста. Врачи скорой помощи оказали подростку помощь прямо на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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