Ворвались в дом и избили: в Городище грабители напали на фермера

Трое грабителей стали фигурантами уголовного дела после нападения на 44-летнего фермера из Городищенского района. Мужчины ворвались в дом мужчины, спрятав свои лица за масками, долго пытали его, требовали отдать все сбережения, но, получив отказ, избили жертву железными прутами и сбежали. Пострадавший обратился в полицию.

В скором времени оперативники задержали подозреваемых: 28-летнего мужчину в Москве, 34-летнего – в Ростове, а 41-летнего сообщника – в Волгограде. Оказалось, они выбрали фермера не случайно: им стало известно, что мужчина недавно реализовал свою продукцию и имел большую сумму денег.

- Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас все трое находятся под стражей, проводится расследование.