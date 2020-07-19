35-летний лихач из Волжского сбил четверых пешеходов

19 Июль 2020 2020-07-19T16:21:08+03:00

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За сутки под колеса машин попали сразу пять жителей Волгоградской области. Причем четверо из них угодили под «Нисан Альмера». Это произошло в Волжском около полуночи 18 июля. 35-летний мужчина за рулем иномарки находился на парковке торгового центра.

- Следуя по парковке торгового центра со стороны Карбышева напротив дома № 14«а» по улице Машиностроителей совершил наезд на четверых пешеходов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пешеходы в возрасте от 30 до 32 лет попали в больницу, им оказали необходимую помощь. Вторая авария произошла в Калачевском районе: 37-летний местный житель пострадал под колесами мотоцикла «Урал», он также получил серьезные травмы.

По фактам дорожных происшествий проводятся проверки, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства , а также виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU