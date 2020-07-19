2020-07-19T16:04:29+03:00
Происшествия

В Волгограде нашли расчлененный труп мужчины

Убийца спрятал останки в пакеты и выбросил недалеко от Волги
Юлия Данильченко
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Следователи Волгоградской области проводят проверку по факту обнаружения расчлененного трупа мужчины. Останки нашли 18 июля на пустыре в Кировском районе Волгограда недалеко от берега реки. Сотрудники СУ СКР уже выяснили, кому они принадлежат - 32-летнему жителю Саратовской области. Об его исчезновении заявили четыре года назад. Он был судим за разбой, а после тюрьмы уехал из родного города и пропал.

- По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Возбудили уголовное дело, проводится расследование. Сотрудники следственного комитета разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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