Под Волгоградом от коронавируса умерла 53-летняя женщина
53-ей жертвой коронавирусной инфекции стала 53-летняя жительница Старополтавского района. Об этом 19 июля сообщил оперативный штаб Волгоградской области. Женщина заразилась контактным путем: кто-то из ее близких или друзей подхватил ковид. Сразу после появления первых симптомов ее госпитализировали в реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ №3» в Волжский. К тому моменту у пациентки уже ла двусторонняя пневмония. Несмотря ан все усилия врачей, женщина погибла. У нее также диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.
Отметим, на сегодняшний день в регионе более 8 тысяч заразившихся коронавирусом. Около пяти тысяч человек полностью вылечились, более трех тысяч находятся под пристальным наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU