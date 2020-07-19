Под Волгоградом от коронавируса умерла 53-летняя женщина

19 Июль 2020 2020-07-19T12:40:11+03:00

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53-ей жертвой коронавирусной инфекции стала 53-летняя жительница Старополтавского района. Об этом 19 июля сообщил оперативный штаб Волгоградской области. Женщина заразилась контактным путем: кто-то из ее близких или друзей подхватил ковид. Сразу после появления первых симптомов ее госпитализировали в реанимационное отделение ГБУЗ «ГКБ №3» в Волжский. К тому моменту у пациентки уже ла двусторонняя пневмония. Несмотря ан все усилия врачей, женщина погибла. У нее также диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Пациентка скончалась от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Отметим, на сегодняшний день в регионе более 8 тысяч заразившихся коронавирусом. Около пяти тысяч человек полностью вылечились, более трех тысяч находятся под пристальным наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU