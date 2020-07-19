2020-07-19T12:06:57+03:00
Общество

В села Волгоградской области проводят газ

Еще 96 домов в хуторе Отрожки могут пользоваться голубым топливом
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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В ближайшие пять лет практически все жители Волгоградской области смогут пользоваться газом. Речь об отдаленных селах, куда провести газопровод затруднительно. Однако до 205 года более 90% волгоградцев смогут пользоваться голубым топливом. По итогам масштабной работы более 27 тысяч жителей области смогут пользоваться голубым топливом. Так, в скором времени газ появится в хуторе Отрожки Серафимовичского района.

- Общая протяженность объекта составит 7,6 километра, он обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения 96 домовладений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации. - Добавим, в настоящее время уровень газификации Волгоградской области доведен до 88,3%.

Работы начались в июне, но уж в октябре планируется подключить селян к газопроводу. В регион один из самых высоких показателей газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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