Сделала замечание: собачница из Волжского пыталась утопить женщину на пляже

19 Июль 2020 2020-07-19T10:25:11+03:00

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Уголовное дело по статье «Угроза убийством» возбудили в отношении 43-летней жительницы Волжского. На днях женщина пыталась утопить случайную знакомую, сделавшую ей замечание из-за собаки. Инцидент случился на пляже недалеко от города-спутника. Подозреваемая пришла на отдых вместе с животным без поводка.

- После того, как животное стало вести себя агрессивно, потерпевшая сделала замечание ее хозяйке и потребовала увести собаку подальше от людей, - рассказали подробности «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге собачница схватила волжанку за волосы, притащила к воде и пыталась утопить. После этого женщина скрылась с места происшествия, но ее личность установили. За агрессивное поведение в отношении волжанки возбудили дело, ей грозит до двух лет тюрьмы. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU