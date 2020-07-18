Чиновники одобрили идеи урбанистов по благоустройству поймы Царицы

18 Июль 2020 2020-07-18T16:35:34+03:00

Главная задача была -сделать зону комфортной и при этом сохранить максимально все зеленые насаждения. Вот что получилось. Фото администрации Волгограда.

Изменить размер текста: A A

Полгода архитекторы Центра «ВЯЗ» разрабатывали концепцию благоустройства поймы реки Царицы на участке от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Опрашивали горожан, изучили более 4,5 тысяч их предложений, выбирали самые интересные идеи, искали новые решения и сегодня представили свое видение на суд Градостроительного совета Волгограда. Чиновникам предложения архитекторов понравились и они одобрили предложенный дизайн-проект. Теперь документ должны одобрить волгоградцы в ходе общественной экспертизы.

Напомним, перед урбанистами стояла довольно сложная задача: надо было максимально сохранить зеленые насаждения в пойме, при этом организовать пространство так, чтобы территория превратилась в многофункциональное общественно-культурное пространство. И они нашли решение. По задумке вся пойма будет поделена будет поделена на зоны: прогулочная, спортивная, аквапарк и лаунж-зоны. А еще здесь появится фруктовые сады, историческая тропа и даже Царицын в миниатюре.

Предусмотрели молодые урбанисты в пойме даже зону дрон-рейтинга. Фото администрации Волгограда.

- Было много разных проектов по преобразованию этой зоны, но мы решили уйти от застройки и сохранить хону реареакции. Поэтому здесь будет только одно большое здание – аквапарк, все остальное – зеленая зона, - отметил глава Волгограда Виталий Лихачев. - Таким образом, мы получим гармоничное пространство – если в пойме от Волги до Астраханского моста проводятся общегородские мероприятия, то здесь будет зона для тихого отдыха.

Единственная просьба осталась у чиновников к архитекторам: продумать организацию зимнего досуга в пойме, и порекомендовали уделить больше внимания развитию площадки рядом с детской железной дорогой.

После всех доработок эта утвержденная сегодня концепция ляжет в основу проектно-сметной документации по обновлению поймы.

ИСТОЧНИК KP.RU