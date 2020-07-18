Волгоградцы просят спасти покалеченного бельчонка на Мамаевом кургане

18 Июль 2020 2020-07-18T14:58:18+03:00

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В последнее время у волгоградев появился новый повод посетить Мамаев курган – туда приходят посмотреть на белочек, которые благополучно прижились в местном лесочке. Кстати, совсем недавно семья пушистых зверьков пополнилась - из Подмосковья привезли еще 17 бельчат. И вот одна из волгоградок обратила внимание на нового маленького бельчонка шоколадного цвета. Он вел себя несколько странно, а оказалось, что он лишился лапки.

«У него нет левой задней лапки. Ему сложно лазить по деревьям. И он легко может стать добычей собаки или кошки. Из-за увечья и своей слабости он остается голодным, так как очищенные орехи, принесенные посетителями и выложенные в открытые кормушки, сжирают (именно сжирают) стаи голубей, а он не может разгрызть орехи, даже фундук - так как слишком мал. И прыгать по деревьям в поисках еды он не может. Если ему не помочь, он скоро погибнет. Наверняка в нашем большом городе найдутся люди, которые ему помогут, и он останется жив!», - этот крик о помощи девушка опубликовала в соцсетях.

Неравнодушные волгоградцы поддержали призыв, и информация, говорят, уже дошла до ответственных за бельчат лиц.

Напомним, что впервые белки появились на Мамаевом кургане в 2017 году. Поначалу они никак не могли усидеть на одном месте и разбегались по городу. Но со временем прижились на западном склоне, а весной этого года даже вывели первое потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU