2020-07-18T12:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде растет число коронавирусных больных

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в областном центре подтвердили у 65-ти жителей [подробности и география распространения]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде ситуация с коронавирусом остается опасной.В Волгограде ситуация с коронавирусом остается опасной.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За последние сутки к 18 июля в Волгоградской области зафиксировано всего 89 новых случаев коронавируса. Это ниже, чем за последние три дня. Но есть в этой хорошей новости и ложка дегтя: в то время, как в районах COVID-19 почти исчез, в Волгограде он разбушевался ни на шутку. Из 89-ти новых заболевших волгоградцев 65 – жители областного центра. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперштабе.

В Волгограде, цифры по заболевшим COVID-19 не падают, а наоборот растут. 15 июля – 59 случаев, 16 июля – 64, 17 июля – 52, 18 июля – 65. И смертность в областном центре самая высокая – умерли уже 15 человек.

В число антилидеров по-прежнему входят Волжский, Камышинский и Городищенский районы, то там постепенно ситуация стабилизируется и за последние сутки зафиксировано всего по 4 новых случая коронавируса.

По два новых заболевших добавилось в Урюпинском, Быковском и Светлоярском. Еще в шести районах области зафиксировано по одному случаю – это в Старополтавском, Иловлинском, Палласовском, Ленинском, Октябрьском и Нехаевском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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