Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату

18 Июль 2020 2020-07-18T12:09:58+03:00

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Поток доверчивых волгоградцев, которые попадаются на удочку аферистов не иссякает. Сколько ни предупреждают полицейские о лжебанкирах и прочих телефонных мошенниках, все равно находятся те, кто переводит им деньги. Причем самостоятельно. Только за минувшие сутки аферисты похитили у жителей Волгоградской области более 1 миллиона рублей. Причем жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодежь.

Так, 20-летняя волжанка поверила сообщению в соцсети о крупном выиграше и перевела «комиссию» мнимому организатору в сумме 7 тысяч рублей. А 42-летняя женщина из Кумылженского района перевела мошенникам 215 тысяч рублей за одобрение заявки на кредит. 18 тысяч потеряла, поверив лжебанкирам, 27-летняя лаборант из Волжского. Две пенсионерки из Котовского района лишились 40 и 70 тысяч рублей.

Но больше всех потеряла 39-летняя санитарка из Краснооктябрьского района – у нее аферисты списали с карты (после того, как она сообщила по телефону свои персональные данные) 268 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции ищут преступников, но призывают снова и снова: граждане, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU