2020-07-18T12:09:58+03:00
Происшествия

Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату

За сутки аферисты похитили у жителей Волгоградской области более миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поток доверчивых волгоградцев, которые попадаются на удочку аферистов не иссякает. Сколько ни предупреждают полицейские о лжебанкирах и прочих телефонных мошенниках, все равно находятся те, кто переводит им деньги. Причем самостоятельно. Только за минувшие сутки аферисты похитили у жителей Волгоградской области более 1 миллиона рублей. Причем жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодежь.

Так, 20-летняя волжанка поверила сообщению в соцсети о крупном выиграше и перевела «комиссию» мнимому организатору в сумме 7 тысяч рублей. А 42-летняя женщина из Кумылженского района перевела мошенникам 215 тысяч рублей за одобрение заявки на кредит. 18 тысяч потеряла, поверив лжебанкирам, 27-летняя лаборант из Волжского. Две пенсионерки из Котовского района лишились 40 и 70 тысяч рублей.

Но больше всех потеряла 39-летняя санитарка из Краснооктябрьского района – у нее аферисты списали с карты (после того, как она сообщила по телефону свои персональные данные) 268 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции ищут преступников, но призывают снова и снова: граждане, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде растет число коронавирусных больных
Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату
В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана
На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары
Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В Волгограде спецназ задержал продавца героина
В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа
Под Волгоградом пьяный солдат избил гражданского до полусмерти
В «Роторе» появился новый защитник – Данил Степанов
В двух районах Волгограда с 20 июля отключат горячую воду
Волгоградцы могут поддержать проекты экотуризма
Ставропольский аферист похитил у волгоградского бизнесмена 4,6 миллиона рублей
В Кировском районе Волгограда отключат свет 20 июля
Волгоградца, убившего 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы, отправили в СИЗО
От коронавируса в Волгоградской области умер еще один пенсионер
Жуткая авария в Палласовке: трое в больнице, 15-летняя девочка погибла
С 20 июля возобновят движение электрички Шпалопропитка – аэропорт Волгограда
Под Волгоградом на полях с овощами поймали 10 мигрантов-нелегалов
Еще на 142 волгоградца без масок составили протоколы патрули
Без документов можно, а без масок нет: в администрации напомнили про действующее ограничение
На юге Волгограда в котельной произошел выброс газа
Прокуратура возбудила уголовное дело по капремонту в Волгограде
Почти в миллиард обойдется укрепление берега в Волгограде
В четырех районах Волгограда отключат свет 17 июля
Еще 64 жителя Волгограда подхватили коронавирус
Волгоградский пенсионер в среднем получает 14 149 рублей в месяц
10 волгоградских выпускников получили сто баллов на ЕГЭ