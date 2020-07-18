2020-07-18T10:20:49+03:00
Общество

В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана

Животное, которое вальяжно ходит по улицам, сняли на видео
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгограде можно увидеть всякое: бывало и лось забежит на окраины, и лису ловили во дворах, но чтобы по улице гулял кабан, да еще и в самом центре города – это уже нечто. Но именно такую картину наблюдали сегодня очевидцы на улице Мира.

Черный кабан не спеша гуляет по двору, обнюхивая тротуар и дома.

«И это улица Мира. Кто потерял?» - спрашивает автор видео у волгоградцев в соцсетях.

«Это же Бублик после летних каникул, проведенных у бабушки», «Фунтик ищет свой цирк», «Только медведей на велосипеде с балалайками не хватает», «Это местный, он живет в этом доме. Необычное такое домашнее животное», «Жертва самоизоляции: был мини стал макси», - шутят волгоградцы в комментариях.

На самом деле этот кабанчик, действительно, домашний. И как правильно заметили пользователи, изначально это был маленький пинии-пиг. По идее он и должен был остаться карликовым. Но что-то пошло не так. Теперь хозяйке этого Пумбы приходится вот так выгуливать своего необычного питомца. Но соседи не жалуются, говорят, убирает за ним тщательно, и детвора местная от него в восторге.

ghest_vlgghest_vlg
В центре Волгограда поселился черный кабан
4681 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде растет число коронавирусных больных
Медик из Волгограда отдала мошенникам свою годовую зарплату
В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана
На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары
Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста
В Волгограде спецназ задержал продавца героина
В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа
Под Волгоградом пьяный солдат избил гражданского до полусмерти
В «Роторе» появился новый защитник – Данил Степанов
В двух районах Волгограда с 20 июля отключат горячую воду
Волгоградцы могут поддержать проекты экотуризма
Ставропольский аферист похитил у волгоградского бизнесмена 4,6 миллиона рублей
В Кировском районе Волгограда отключат свет 20 июля
Волгоградца, убившего 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы, отправили в СИЗО
От коронавируса в Волгоградской области умер еще один пенсионер
Жуткая авария в Палласовке: трое в больнице, 15-летняя девочка погибла
С 20 июля возобновят движение электрички Шпалопропитка – аэропорт Волгограда
Под Волгоградом на полях с овощами поймали 10 мигрантов-нелегалов
Еще на 142 волгоградца без масок составили протоколы патрули
Без документов можно, а без масок нет: в администрации напомнили про действующее ограничение
На юге Волгограда в котельной произошел выброс газа
Прокуратура возбудила уголовное дело по капремонту в Волгограде
Почти в миллиард обойдется укрепление берега в Волгограде
В четырех районах Волгограда отключат свет 17 июля
Еще 64 жителя Волгограда подхватили коронавирус
Волгоградский пенсионер в среднем получает 14 149 рублей в месяц
10 волгоградских выпускников получили сто баллов на ЕГЭ