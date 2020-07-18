В центре Волгограда заметили гуляющего черного кабана

18 Июль 2020 2020-07-18T10:20:49+03:00

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В Волгограде можно увидеть всякое: бывало и лось забежит на окраины, и лису ловили во дворах, но чтобы по улице гулял кабан, да еще и в самом центре города – это уже нечто. Но именно такую картину наблюдали сегодня очевидцы на улице Мира.

Черный кабан не спеша гуляет по двору, обнюхивая тротуар и дома.

«И это улица Мира. Кто потерял?» - спрашивает автор видео у волгоградцев в соцсетях.

«Это же Бублик после летних каникул, проведенных у бабушки», «Фунтик ищет свой цирк», «Только медведей на велосипеде с балалайками не хватает», «Это местный, он живет в этом доме. Необычное такое домашнее животное», «Жертва самоизоляции: был мини стал макси», - шутят волгоградцы в комментариях.

На самом деле этот кабанчик, действительно, домашний. И как правильно заметили пользователи, изначально это был маленький пинии-пиг. По идее он и должен был остаться карликовым. Но что-то пошло не так. Теперь хозяйке этого Пумбы приходится вот так выгуливать своего необычного питомца. Но соседи не жалуются, говорят, убирает за ним тщательно, и детвора местная от него в восторге.

ghest_vlg В центре Волгограда поселился черный кабан

ИСТОЧНИК KP.RU