2020-07-18T09:55:53+03:00
Общество

На Астраханском мосту в Волгограде ремонтируют тротуары

Пешеходам придется потерпеть временные неудобства
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ремонтные работы на Астраханском мосту в Волгограде вошли в завершающую стадию. Подрядчик уже завершил ремонт на проезжей части, и приступил к асфальтированию тротуаров. Да, это свершилось: наконец-то на мосту залатают огромные дыры, сквозь которые можно было посчитать деревья в пойме.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас рабочие укладывают новое покрытие на участке от остановки общественного транспорта «улица Краснознаменская» до перекрестка с улицей Калинина вдоль площади Чекистов. Перед тем, как закатать тротуары в асфальт, подрядчик сделал 5-сантиметровое основание (этого достаточно, чтобы выдержать нормативную пешеходную нагрузку в 500 кило на квадратный метр).

- Особое внимание рабочие уделяют местам стыков плит и креплений перильного ограждения, - уверяют в администрации Волгограда.

Напомним, что Астраханский мост ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правда, изначально планировалось, что обновят только асфальт. Но, когда срезали старое покрытие, оказалось, что в конструкциях моста зияют сквозные дыры. Пришлось в срочном порядке восстанавливать бетонный армирующий слой.

- На мосту заменили не только покрытие проезжей части, но и обновили ливневые колодцы и приемные решетки - подняли на уровень покрытия, а разрушенные и деформированные заменили, - уточняют в мэрии.

Отметим, что всего в этом году в Волгограде планируют отремонтировать и построить свыше 40 дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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