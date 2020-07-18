Сотрудницу налоговой, чье тело нашли в пруду Волгограда, убил ее молодой сосед

18 Июль 2020 2020-07-18T09:30:01+03:00

Мужчина уже во всем признался и рассказал, как убил соседку. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Волгограде задержали мужчину, который убил 44-летнюю сотрудницу налоговой. Оказалось, что это дело рук ее соседа.

Тело женщины обнаружили 16 июля в пруду Кировского района Волгограда. Осмотр показал, что женщину жестоко избили перед тем, как бросить в пруд. На ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения. По данному факту тут же завели уголовное дело. Всего сутки понадобилось следователям, чтобы найти убийцу.

Убийцей оказался 27-летний ранее судимый сосед женщины. В тот день они вместе отправились на дикий пляж пруда. Там между ними и вспыхнула ссора. Как уточняет старший следователь СО по Кировскому району СУ СКР по Волгоградской области Олег Олейников, причиной конфликта стала ревность.

- Мужчина в порыве гнева схватил деревянную палку и стал наносить ею удары по голове и туловищу женщины. Бил, пока та не умерла. Когда понял, что жертва уже не подает признаков жизни, он сбросил ее тело в пруд, а сам вернулся домой, - рассказывает старший следователь.

Мужчину уже задержали.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в следственном управлении. – Свою вину он уже полностью признал и рассказал, как все произошло с ходе проверки показаний на месте преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU