2020-07-18T08:51:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом грузовик насмерть сбил 15-летнего велосипедиста

Мальчишка умер до приезда «скорой» помощи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В последнее время число велосипедистов на дорогах выросло в разы. К сожалению, увеличилось и число ДТП с их участием. А вчера, 17 июля, под Волгоградом погиб 15-летний подросток на велосипеде.

Случилось это, как рассказывают в ГУ МВД по региону, в городе Ленинске Волгоградской области примерно в 11.15. Мальчишка на своем BMX мчался по улице Кирова. Выехав на перекресток, он не пропустил грузовой фургон «Хендэ Портер», который ехал по главной дороге. 23-летний водитель грузовика нажал на тормоз, но было поздно. Велосипедист оказался под колесами. Удар был такой силы, что подросток получил травмы не совместимые с жизнью.

- Юноша скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Примерно в это же время – в 11.20 – в Красноармейском районе Волгограда 42-летний водитель «десятки» на улице Судостроительная не справился с управлением и вылетел на тротуар. На беду на пути автомобиля оказалась 43-летняя женщина, которая стояла на обочине проезжей части. Машина сбила ее, а после врезалась в дерево.

- Женщина осталась жива, с травмами ее увезли в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону

ИСТОЧНИК KP.RU

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