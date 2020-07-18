2020-07-18T08:36:00+03:00
Происшествия

В Волгограде спецназ задержал продавца героина

У мужчины нашли «синтетику», которой хватило бы на пятьсот разовых доз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде поймали еще одного наркодельца, который распространял в городе героин. Бойцы спецотряда «Гром» вместе с сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 42-летнего жителя Кировского района в Дзержинском районе, где мужчина как раз делал закладки. При себе у волгоградца нашли подготовленные к раскладке в «тайники» пакетики с синтетическим наркотиком.

- Как показала экспертиза в свертках было ничто иное, как героин и 6-моноацетилморфин. Этого порошка хватило бы на пятьсот разовых доз, -говорят в региональном ГУ МВД.

Мужчина признался, что приобретал наркотики в интернет-магазине. Покупал крупные партии, расфасовывал и сбывал через закладки. Он указал и последний «тайник», где обнаружили еще партию, которой бы хватило на 15 героиновых доз.

На волгоградца уже завели уголовное дело и грозит ему за это до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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