В общежитии волгоградского вуза нашли застреленного сторожа

17 Июль 2020 2020-07-17T19:50:52+03:00

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Волгоградские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 65-летнего сторожа общежития одного из вузов Волгограда.

ЧП произошло 16 июля 2020 года в подвальном помещении многоэтажки. Один из сотрудников общежития услышал резкий хлопок. Он решил перестраховаться и нажал тревожную кнопку. На вызов тут же приехали сотрудники росгвардии, которые обследовали помещения жилого корпуса и нашли тело мужчины. У сторожа была прострелена грудь, рядом лежало гладкоствольное ружье ИЖ. Оружие принадлежало убитому.

По словам коллег, в последнее время волгоградец был в депрессии. У него обнаружили тяжелое заболевание крови. Возможно, из-за этого он остро нуждался в деньгах. Скорее всего, смерть носит некриминальный характер. Но окончательные выводы сделают следователи после ряда экспертиз и опроса знакомых погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU