Под Волгоградом пьяный солдат избил гражданского до полусмерти

17 Июль 2020 2020-07-17T19:18:55+03:00

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Больше года прошло со времени самого преступления. Суд вынес приговор сегодня, 17 июля. 24-летний Александр Шипулин, бывший военнослужащий одной из частей Камышина, проведет два года в колонии за то, что избил своего знакомого.

26 июня молодой человек приехал в поселок Иловля. Парень изрядно напился, так что к вечеру с трудом держался на ногах. Во время прогулки он увидел своего знакомого. Сначала поздоровался, а потом набросился на гражданского с кулаками. Он дважды ударил его по голове, отчего прохожий упал на бетон и сильно ударился. «Скорая» в тяжелом состоянии увезла пострадавшего в больницу. Экспертиза чуть позже подтвердит тяжкий вред здоровью.

Александра Шипулина задержали. Когда следователи попросили назвать причину избиения, он лишь пояснил, что знакомый как-то недобро на него посмотрел.

- Волгоградский гарнизонный военный суд вынес решение. Ближайшие два года молодой человек проведет в колонии. Приговор может быть обжалован, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU