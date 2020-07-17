2020-07-17T17:27:04+03:00
Спорт

В «Роторе» появился новый защитник – Данил Степанов

20-летний игрок перешел из казанского «Рубина»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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В «Роторе» пополнение: к сине-голубым присоединился новый защитник. Зовут его Денис Степанов. В пресс-службе клуба сообщили, что уже подписали с ним контракт.

На просмотре у тренера волгоградской команды, которая сейчас находится на сборах в Кисловодске, сразу несколько игроков. Один из них уже добился расположения в команде. И пусть вам не смущает, что футболист совсем молодой – ему всего 20 лет. Зато он уже успел поиграть за казанский «Рубин».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе сине-голубых, Степанов сам родом из Казани и является воспитанником академии «Рубина». А два года назад подающего большие надежды футболиста позвали в «молодежку» этого клуба. И уже в 2018-м году у него состоялся дебют в РПЛ. Причем защитника кинули, буквально, на амбразуры – против «Зенита». Данил отыграл сразу 63 минуты матча, и показал себя очень достойно.

В последствие он провел 9 матчей за основную команду. Его даже дважды приглашали в юношескую сборную России, за которую он сыграл 12 матчей.

ДОСЬЕ «КП»

Степанов Данил Андреевич

Амплуа: левый защитник

Дата рождения: 25 января 2000 год (20 лет), Казань

Рост: 172 см, вес: 68 кг

Предыдущий клуб: «Рубин»

ИСТОЧНИК KP.RU

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