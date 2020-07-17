В двух районах Волгограда с 20 июля отключат горячую воду

17 Июль 2020 2020-07-17T17:13:16+03:00

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Каждый день кому-то из волгоградцев отключают электричество, кто-то сидит без газа или горячей воды, а кто-то и без питьевой остается. Энергетики делают плановые ремонты электрооборудования. Коммунальщики готовят теплосети и котельные к зиме. В понедельник в Кировском отключат свет, а жителям еще двух районов Волгограда придется целых десять дней греть воду и купаться в тазиках. Отключат горячую воду с 20 по 30 июля 2020 года жителям микрорайона Спартановка в Тракторозаводском и десятка домов на пяти улицах в Красноармейском районе Волгограда.

Как пояснили «КП-Волгоград» в «Концессиях», плановые ремонты изношенному оборудованию котельных и теплосетям необходимы. К сожалению, их невозможно провести, не сливая воду. Так что без отключения горячей воды в Волгограде не обойтись.

ГДЕ С 20 ПО 30 ИЮЛЯ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 8, 16;

ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ул. Алийская, 16, 18;

ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

ул. Сидорова, 3;

ул. Судостроительная, 39, 43, 45;

ул. Электростальская, 11;

Смотрите полный график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU