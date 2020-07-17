Волгоградцы могут поддержать проекты экотуризма

17 Июль 2020 2020-07-17T17:04:07+03:00

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В период пандемии коронавируса экотуризм – это возможность не только увидеть природные достопримечательности нашей страны, но и дать толчок экономике регионов. В первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма участвуют сразу два волгоградских проекта, которые продвигают уникальные озеро Эльтон и Волго-Ахтубинскую пойму. В итоге десять победителей конкурса получат возможность воплотить идеи в жизнь. А волгоградцы могут помочь местным природным красотам, проголосовав за проекты на сайте конкурса до 23 июля 2020 года. Участвуют в конкурсе арт-парк «Другая реальность Elton Ultrа» и «Волжская Ривьера».

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, на конкурс подали 219 заявок практически из всех регионов страны. Жюри отобрало из них лучшие 115 проектов, в их числе и два волгоградских. Проголосовать за них можно до 23 июля, пройдя авторизацию на сайте (можно через соцсети). В разделе «География» нужно выбрать Волгоградскую область и поставить «лайки» нашим проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU