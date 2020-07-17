Ставропольский аферист похитил у волгоградского бизнесмена 4,6 миллиона рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T16:47:46+03:00

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Помните поговорку – «Дешевый сыр бывает только в мышеловке». А вот волгоградский коммерсант, видимо, забыл эту прописную истину. Позарился на дешевую кукурузу и потерял 4,6 миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, волгоградец нашел в интернете объявление, где предлагали продать крупную партию кукурузы по очень привлекательной цене. Позвонил, договорился. Продавцом оказался 41-летний житель Ставропольского края. Он пообещал волгоградцу все и в срок, но только потребовал предоплату. Бизнесмен согласился и перевел свои миллионы на указанный счет. Но как только деньги ушли, пропал и продавец.

Ставрополец оказался мошенником. Следователи регионального Главка нашли афериста, поймали и завели на него уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сегодня волгоградская областная прокуратура утвердила ему обвинительное заключение, хотя сам он свои вину категорически отрицает.

- Ожидать суда обвиняемый будет под стражей. Грозит ему за такую аферу до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU