2020-07-17T15:35:10+03:00
Общество

В Кировском районе Волгограда отключат свет 20 июля

График отключения электричества в Волгограде на 20 июля 2020 года [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Отключат электричество на восемь часов.Отключат электричество на восемь часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После небольшого перерыва из-за выходных энергетики возобновят ремонты электрооборудования с понедельника. В первый день следующей недели снова тысячам волгоградцев придется провести целый день без электричества, привычных удобств, телевизора, подзарядки телефонов и охлаждающих в жару сплитов. Впервые за полтора месяца отключат свет всего в одном районе Волгограда. В графике отключения электричества на 20 июля 2020 года только Кировский район. Обесточат частный сектор с 9 до 17 часов. Многие дома останутся без света не первый раз за это лето.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», отключения света 20 июля вновь ждут жителей большого массива частного сектора в Кировском районе. Обесточат улицы Алексеева, 1-13, 2-20; Войкова 1д, 2а, 2б, 2в, 2-12; Забайкальскую, 1-35, 2-40; Капустная балка, 1б, 1-11, 2-12; Кипарисовую, 4-26, 23, 32а; Медвежегорскую, 2 и 2а; Офицерскую, 1-35, 2-38; Садовую, 1а, 1б, 1в, 2а, 2б; Синельниковскую, 2-26; Рубинштейна, 1-27, 2-20; Тростниковую, 13-27, 14-32. Всего под отключения электроэнергии в первый день недели попадут обитатели более десятка улиц.

Также с понедельника в Волгограде грядут новые массовые отключения горячей воды и газа.

Смотрите полный график отключения горячей воды в июле 2020 года в Волгограде (список адресов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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