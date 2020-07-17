Волгоградца, убившего 16-летнюю девушку из Йошкар-Олы, отправили в СИЗО

17 Июль 2020 2020-07-17T15:14:11+03:00

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Сегодня, 17 июля, Руднянский райсуд вынес решение арестовать 22-летнего парня, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки, приехавшей в Волгоградскую область погостить из Йошкар-Олы. Следующие два месяца, , пока идет следствие, волгоградец будет находиться в СИЗО.

Напомним, это он задушил девушку и спрятал тело в скотомогильнике. 16-летняя Дарина приехала в село Сосновка к бабушке погостить. Вечером 13 июля она уехала с друзьями на реку Терса, покупаться и отдохнуть. Позже к ним присоединился и этот молодой человек. Время было уже позднее, и он предложил девушке позвезти ее домой на своем мотоцикле. Поехали по грунтовой дороге. В поле парень вдруг остановился. Между парочкой вспыхнул конфликт. Взбешенный волгоградец схватил жертву за шею и задушил. Когда понял, что девушка не подает признаков жизни, он сбросил ее тело в овраг, а сам отправился домой.

- Рано утром он вернулся на место преступления и перевез труп из оврага в скотомогильник. После чего скрылся, - рассказывают подробности трагедии в Волгоградском областном суде.

15 июля парня задержали. Все это время он тщательно отрицал свою причастность к пропаже школьницы. Но следователи смогли добиться от него правды. 16 июля ему было предъявлено обвинение в убийстве.

- На данный момент обвиняемый полностью признал свою вину, - уточняют в суде.

Он будет находиться под стражей до 15 сентября 2020 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/791097" frameborder="0"></iframe> Волгоградца, убившего 16-летнюю девушку, арестовали на два месяца.Видео - Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU