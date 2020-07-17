От коронавируса в Волгоградской области умер еще один пенсионер

17 Июль 2020 2020-07-17T12:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

К 17 июля 2020 коронавирус унес жизни уже 52 жителей Волгоградской области. По данным оперативного штаба, накануне официально зарегистрировали смерть 81-летнего мужчины из Урюпинского района. Он стал уже третьим умершим от вызванных ковидом осложнений в районе.

Дедушка позвонил врачам, когда ему стало плохо. Сразу после этого его забрали в Урюпинскую ЦРБ. Диагноз вполне стандартный в период пандемии - коронавирус с двусторонней пневмонией. Возраст осложнил течение болезни. К тому же у пенсионера к 81 году имелись хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы. Несколько дней мужчина пролежал в реанимации. Но спасти его медики так и не смогли.

На сегодня большая часть смертей от коронавируса и его осложнений приходится на Волгоград. В областном центре уже 15 летальных исходов. И это только официально подтвержденные случаи. На втором месте по числу умерших ковидных пациентов в регионе Михайловка, где скончались пять человек. Урюпинск с теперь уже тремя летальными случаями входит в первую восьмерку по смертности от коронавируса в регионе. При этом попадают жертвы ковида в статистику лишь спустя полтора месяца после смерти. Всего в Волгоградской области на сегодня 7879 заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU