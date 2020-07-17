С 20 июля возобновят движение электрички Шпалопропитка – аэропорт Волгограда

17 Июль 2020 2020-07-17T09:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области сняли почти все ограничения по коронавирусу и транспорт возвращается к докарантинному графику. Так, решением регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства возобновляется курсирование пригородного поезда № 6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт Волгограда. Поезд будет отправляться ежедневно со станции Шпалопропитка в 14.06, в аэропорт он прибывает в 15.27.

В обратном направлении - Аэропорт – Шпалопропитка поезд отправляется в 15.43, прибывает – в 17.15.

Возвращается и электричка № 6327 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка, которая отправляется в 10.40, а прибывает на конечную станцию в 11.56.

- Также с 20 июля изменит путь следования электричка № 6314. Отныне она будет курсировать со станции Шпалопропитка не на Волгоград-1, а до станции Тракторная Пассажирская. Ездить она будет по рабочим дням (отправление в 12.56, прибытие на конечную – в 14.32), - добавляют в пресс-службе Приволжской железной дороги. – В обратном направлении эта электричка будет ежедневно отправляться в 14.12 (на 2 минуты раньше), прибывать на конечную станцию Шпалопропитка – в 15.37.

ИСТОЧНИК KP.RU