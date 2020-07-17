Под Волгоградом на полях с овощами поймали 10 мигрантов-нелегалов

17 Июль 2020 2020-07-17T08:41:33+03:00

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Из-за коронавируса границы России закрыты для иностранцев уже несколько месяцев, но гастарбайтеры все равно умудряются приезжать к нам на заработки. При этом многие это делают нелегально. В Волгоградской области они чаще всего работают на овощных полях. Вот туда и нагрянули с проверкой полицейские регионального управления по вопросам миграции областного ГУ МВД. На этот раз заглянули на поля Среднеахтубинского района. Результат – оштрафовали 10 мигрантов-нелегалов.

Полиция приехала с проверкой на поля, расположенные возле поселка Рахинка. Здесь вместе с местными жителями работают и 25 граждан Республики Узбекистан. Проверили у них документы, и выяснилось, что у 10-ти иностранцев отсутствуют патенты на работу. А это уже нарушение закона.

- Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей. Сейчас устанавливаются работодатели, которые привлекли к работе нелегалов. Для них штрафные санкции более жесткие: им грозят крупные штрафы: на должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на юрлиц - до 80 тысяч рублей или даже приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU