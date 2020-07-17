Еще на 142 волгоградца без масок составили протоколы патрули

17 Июль 2020 2020-07-17T08:29:08+03:00

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Прошло три недели с тех пор, как в Волгоградской области отменили ограничения передвижения, справки и уведомления. Но штрафы за нарушение коронавирусной безопасности жителям региона продолжают выписывать каждый день. Причем по нарастающей. Сорокаградусная жара не отменила действия масочного режима – носить маску обязательно в транспорте, на остановке, в магазине или во время визита в МФЦ. На деле же встретить человека в маске в Волгограде и тем более в районах области можно все реже. Только в минувший четверг межведомственные патрули из чиновников и полицейских снова выписали протоколы за нарушение режима еще 142 волгоградцам. На деле протоколов могло быть на порядок больше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди нарушителей есть и предприниматели, которые не выполнили требования санитарных врачей и не обеспечили сотрудников масками, а клиентов – санитайзерами. Какой именно штраф грозит нарушителям, будет решать суд.

Напомним, режим карантинных ограничений по коронавирусу в Волгоградской области продлен до 1 августа как минимум. Людям старше 65-ти лет до 26 июля рекомендована самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU