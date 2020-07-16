2020-07-16T20:15:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Без документов можно, а без масок нет: в администрации напомнили про действующее ограничение

В общественных местах по прежнему нужно надевать индивидуальные средства защиты
Екатерина МАЛИНИНА
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Маска по-прежнему обязательна в общественных местах.Маска по-прежнему обязательна в общественных местах.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгоградской области по-прежнему стабильно высокое количество заболевших коронавирусом. Но еще в июне основную часть ограничений режима самоизоляции решили снять. Новые правила обозначили в постановлении губернатора Волгоградской области №430 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Волгоградской области». С 23 июня 2020 года можно гулять где хочешь и когда хочешь. Документы и справки для этого не обязательны. Оперативный штаб во главе с губернатором оставил только одну норму, которую необходимо соблюдать. Он еще раз о ней напомнил. Всем волгоградцам по-прежнему нужно носить маски в общественных местах: торговых центрах, автобусах, магазинах. Многие про это забывают. Обычно в транспорте только 10 процентов пассажиров в индивидуальных средствах защиты. Полицейские по-прежнему штрафуют за подобные нарушения. Но это волгогардцев совсем не пугает. Большинство судов ограничиваются предупреждением. Не страшат и цифры по заболевшим. А зря.

Из-за коронавируса уже умер 51 волгоградец, за сутки заболел 91 житель Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Без документов можно, а без масок нет: в администрации напомнили про действующее ограничение
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