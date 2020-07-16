На юге Волгограда в котельной произошел выброс газа

Лето – это время отключений горячей воды. Где-то ее нет неделю, где-то две. Происходит это по графику в каждом районе города, в том числе в Красноармейском районе Волгограда. Правда, 16 июля не обошлось без небольшого происшествия, которое, к счастью, закончилось благополучно. Во время ремонта на одном из котлов котельной 1308 нарушилась герметичность арматуры. Газо-воздушная смесь, которая используется для испытаний, вырвалась наружу с сильным хлопком. Никто не пострадал. Персонал предприятия быстро сориентировался и продолжил ремонт.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», на график подачи горячей воды это никак не повлияет. После того, как профилактика закончится, то можно будет снова радоваться теплому душу, а не греметь тазиками в ванной.

График отключений есть на сайте концессионера.