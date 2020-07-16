Прокуратура возбудила уголовное дело по капремонту в Волгограде

16 Июль 2020 2020-07-16T17:11:32+03:00

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Капитальный ремонт – это не только тысячи нуждающихся в обновлении домов Волгограда и области, но и миллиарды рублей, которые собирают с собственников жилья и передают подрядчикам. 16 июля в прокуратуре Волгоградской области зампрокурора региона Евгений Орловский провел межведомственное совещание сотрудников следственных органов. В ходе обсуждений именно этой теме уделили особое внимание и решили возбудить уголовное дело по итогам надзорной проверки. Речь идет о мошенничестве, причем в крупном размере, при расходовании денег, выделенных на капремонт дома в Красноармейском районе. Только на обновлении подвала жилого здания похитили более 800 тысяч рублей. И этот случай далеко не единственный.

- Всего в работе сейчас 13 уголовных дел о хищениях и злоупотреблениях при расходовании средств фонда капремонта, - рассказала «КП-Волгоград» представитель областной прокуратуры Оксана Черединина.

Расследование подобных дел следователи и прокуроры решили ускорить. Придумали и алгоритм.

ИСТОЧНИК KP.RU