2020-07-16T16:24:52+03:00
Общество

Почти в миллиард обойдется укрепление берега в Волгограде

Это защитит более тысячи жителей домов в центре города-героя от угрозы размыва и обрушения
Юлия Данильченко
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Уже в конце 2020 года в Волгограде завершат берегоукрепительные работы, которые сейчас ведутся на правом берегу Волги. Проект масштабный и дорогой – 922 миллиона рублей. Но необходимый: по итогам удастся предотвратить возможный размыв и обрушения на площади более 14 гектар, соответственно оградить от проблем и людей, и инфраструктуру, расположенную рядом.

Участок в районе жилой застройки улиц Чуйкова и Химическая длиной около 550 километров. Он готов наполовину, ведутся активные работы.

- Подрядной организацией завершается строительство подпорной стенки из трубошпунта и намыв песка. Следующим этапом станет закрепление конструкции армированным бетоном, щебнем и бутовым камнем, оформление откосов. Готовность объекта составляет уже более 50%, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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