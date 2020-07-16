Волгоградский пенсионер в среднем получает 14 149 рублей в месяц

16 Июль 2020 2020-07-16T14:56:49+03:00

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Каждый месяц Волгоградстат подсчитывает среднюю пенсию волгоградцев. Меняются не только суммы выплат, но и количество получателей. По логике вещей вместе с ценами в магазинах должны расти и доходы. Но на деле все выглядит иначе: если в июньском отчете за май пенсионеров было 758,8 тысяч человек, то в июльском за июнь эти цифры заметно сократились до 758,4 тысяч. Как ни странно, уменьшилась и сама пенсия.

- Средний размер назначенной месячной пенсии за рассматриваемый период составил 14 149,7 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.

В мае же пенсия была ненамного, но больше: 14 150,5 рублей в месяц. Отметим, речь идет о средней выплате. Если взять апрельские данные, то неработающий пенсионер, а таких более 82%, получал 14 633,9 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU