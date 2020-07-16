10 волгоградских выпускников получили сто баллов на ЕГЭ

16 Июль 2020 2020-07-16T13:28:54+03:00

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Сегодня волгоградские выпускники сдавали ЕГЭ по химии и обществознанию. Результаты ребята узнают не скоро, а пока стало известно, кто сколько баллов получил на первых в 2020 году госэкзаменах по информатике, литературе и географии. Хорошая новость – сразу десять волгоградцев получили высшую оценку в 100 баллов. Это не только выпускники из Волгограда и Волжского, но и из Михайловки, Иловлинского и Жирновского районов. Причем самые большие успехи вчерашние школьники показали по информатике – по этому предмету в регионе сразу пять стобалльников.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, по сто баллов на ЕГЭ по информатике получили выпускники лицея №3, школ №93, №130 и №140 Волгограда. Еще один высший результат в лицее №1 Волжского. Литература принесла волгоградским школьникам четыре стобалльных результата. Отличились ученики гимназии №2 и Бизнес-гимназии Волгограда, а также Красноярской школы Жирновского района и Иловлинской школы №2. И лишь одна максимальная оценка в регионе на ЕГЭ по географии. Ее получил выпускник 4-й школы Михайловки.

Ребятам осталось одолеть всего два экзамена – по биологии и языкам. Завершится основной период ЕГЭ-2020 для выпускников Волгоградской области 25 июля. Из-за угрозы коронавируса тех, кто не собирается поступать в вузы, от сдачи ЕГЭ освободили полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU