Коронавирус вмешался: в двух вузах Волгограда ввели антикризисные тарифы на платное обучение

16 Июль 2020 2020-07-16T11:39:24+03:00

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Коронавирус не только потрепал нервы, но и подкосил материальное благополучие многих в нашей стране. Желая поддержать семьи абитуриентов, в двух волгоградских вузах изменили привычную тарификацию обучения. В госуниверситете в этом году поступить на заочное будет дешевле, чем для абитуриентов прошлого года. Руководство вуза мотивирует это решение изменением уровня доходов поступающих во время пандемии. Причем, это довольно популярные специальности: расценки на обучение стали ниже на направлениях «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа», «Туризм» и на некоторых других.

К примеру, учиться на экономике в этому году можно будет за 28 тысяч в год, хотя еще прошлым летом с поступающими заключали договор на 50 тысяч рублей в год. Тарифы на "Менеджменте" снизились до 30 тысяч рублей в год. Примечательно, что антикризисные "скидки" коснулись и бакалавриата, и специалитета, и магистратуры.

На тарифы на обучение в Волгоградском институте бизнеса также повлияла социально-экономическая обстановка в России. По решению руководства вуза оплата обучения за первый семестр 2020/2021 учебного года будет произведена по тарифам предшествующего семестра, а индексацию отменят.

ИСТОЧНИК KP.RU