2020-07-16T09:56:52+03:00
Общество

Благотворительность помогла двум волгоградским бутлегерам избежать колонии

Мужчины, устроившие бизнес на продаже суррогата, пожертвовали детям почти 800 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Суд учел добрые поступки урюпинцев и назначил вместо колонии штрафы.Суд учел добрые поступки урюпинцев и назначил вместо колонии штрафы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградский областной суд отпустил на свободу двух бутлегеров из Урюпинска. Мужчины, которые поили местных жителей суррогатом, отделались лишь штрафами. За что такая милость? За то, что искупили свое преступление благотворительностью.

Как установили в суде, 42-летний Алексей Чикинов решил устроить бизнес на подпольном алкоголе. В напарники взял 29-летнего Владимира Калмыкова. В обязанности молодого человека входили поездки в Воронежскую область, где он закупал контрафактный спирт. Потом в Урюпинске мужчины этот спирт разбавляли водой, разливали по бутылкам и продавали с наценкой жителям Урюпинска и близлежащих районов.

- С 1 января 2018г. по 9 февраля 2020-го мужчины заработали на этом 696 341 рублей, - уточняют в областном суде.

Разоблачили бутлегеров сотрудники регионального УФСБ.

На суде урюпинцы раскаялись. Кроме того, они возместили нанесенный ущерб: Чикинов пожертвовал в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №2» 715 000 рублей на покупку компьютеров для детей, а Калмыков пожертвовал 50 000 рублей урюпинскому детсаду №1.

- Учитывая то, что мужчины ранее не были судимы, и пожертвования, которые они сделали, Урюпинский суд освободил их от уголовной ответственности и назначил лишь штрафы: Чикинов заплатит 300 тысяч рублей, а Калмыков – 100 тысяч, - гласит релиз суда.

Прокуратура попыталась обжаловать этот мягкий приговор райсуда, но областной суд оставил вердикт без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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