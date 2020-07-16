В Волгоградской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

16 Июль 2020 2020-07-16T09:30:35+03:00

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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в эту среду в Николаевском районе Волгоградской области. В третьем часу ночи 33-летний мужчина попал под колеса отечественной легковушки в хуторе Красный Мелиоратор. В результате наезда пешеход получил множественные травмы. Они оказались слишком серьезными. Мужчина умер на месте ДТП. А водитель «ВАЗ-21110» предпочел скрыться с места происшествия, чтобы не отвечать за последствия. Однако уйти от ответственности ему не удастся.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 25-летнего водителя «ВАЗа» довольно быстро разыскали гаишники. Сейчас молодого человека задержали. На него завели уголовное дело.

Кроме того, за минувшие сутки в десяти серьезных авариях на дорогах Волгоградской области пострадали тринадцать человек. Среди них и 8-летний велосипедист в Михайловке.

ИСТОЧНИК KP.RU