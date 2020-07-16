2020-07-16T08:48:25+03:00
Общество

В Волгограде приступили к ремонту улицы Закавказской

Это одна из десяти дорог, которые восстановят в 2020 году за счет экономии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Более сорока дорог Волгограда обновят в 2020 году.Более сорока дорог Волгограда обновят в 2020 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кировском районе Волгограда дорожники приступили к ремонту улицы Закавказской. Здесь уже демонтируют старый бордюр, затем установят полтора километра нового. После фрезеровки разрушенного асфальта уложат дорожное покрытие в два слоя. Также рабочие МУП «ДСЭР Советского района» построят новый тротуар для пешеходов вдоль дороги, которого здесь никогда раньше не было. А на перекрестке с улицей Быстрова перед школой №100 на проезжей части появятся лежачие полицейские. Все это – за счет экономии на электронных аукционах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, улица Закавказская – одна из десяти дорог, которые изначально в планах ремонта 2020 года не значились. Они вошли в дополнительный перечень после перераспределения средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В итоге всего в этом году в Волгограде от ям и рытвин избавят более сорока улиц. Еще несколько дорог, в том числе продолжение улицы Электролесовской, строят с нуля. Работы идут практически во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благотворительность помогла двум волгоградским бутлегерам избежать колонии
В Волгоградской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Волгограде приступили к ремонту улицы Закавказской
Рокировки в «Роторе»: Полубояринов ушел, Медведь пришел
В Волгограде фирма незаконно заработала 320 миллионов рублей
«Сильно болят кости попы, настроение 1000%!» - Елена Исинбаева пересела на велосипед
День города 2020 в Волжском: программа мероприятий
Волгоградка из ревности сожгла дом соседки: погибли трое, включая ребенка
В шести районах Волгограда отключат свет 16 июля
«Он уже взрослый»: волжанин отказался платить алименты 16-летнему сыну
Советский район Волгограда 16 июля оставят без воды
В Светлоярском районе расчистят и расширят пруд Плотинка
В лидерах по заболевшим коронавирусом Волгоград и Городище
В Волжском насмерть разбился байкер
Два волгоградца украли у приятелей-грабителей полмиллиона рублей
В пойме реки Царицы в Волгограде появится арт-студия песочной терапии
Под Волгоградом столкнулись бензовоз и иномарка: водитель погиб, машины сгорели
На центральном рынке Волгограда открывают павильоны для дачников и садоводов