В Волгограде приступили к ремонту улицы Закавказской

16 Июль 2020 2020-07-16T08:48:25+03:00

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В Кировском районе Волгограда дорожники приступили к ремонту улицы Закавказской. Здесь уже демонтируют старый бордюр, затем установят полтора километра нового. После фрезеровки разрушенного асфальта уложат дорожное покрытие в два слоя. Также рабочие МУП «ДСЭР Советского района» построят новый тротуар для пешеходов вдоль дороги, которого здесь никогда раньше не было. А на перекрестке с улицей Быстрова перед школой №100 на проезжей части появятся лежачие полицейские. Все это – за счет экономии на электронных аукционах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, улица Закавказская – одна из десяти дорог, которые изначально в планах ремонта 2020 года не значились. Они вошли в дополнительный перечень после перераспределения средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В итоге всего в этом году в Волгограде от ям и рытвин избавят более сорока улиц. Еще несколько дорог, в том числе продолжение улицы Электролесовской, строят с нуля. Работы идут практически во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU