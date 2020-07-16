2020-07-16T08:41:17+03:00
Спорт

Рокировки в «Роторе»: Полубояринов ушел, Медведь пришел

В команду сине-голубых на просмотр прибыл воспитанник минского «Динамо»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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«Ротор» продолжает активно готовиться к РПЛ. Сейчас сине-голубые на сборах в Кисловодске. Главный тренер Александр Хацкевич взял туда с собой 17 игроков. Но сегодня стало известно, что один футболист уже покинул команду. Это Данил Полубояринов. Недолго он пробыл в «Роторе». Напомним, Данил присоединился к волгоградцам только зимой 2020-го. Когда стало известно, что команда будет выступать в РПЛ, контракт с ним заключать не спешили, в Кисловодск он поехал, как игрок на просмотре. Не закрепился.

- Мы благодарим Данила за проделанную работу и желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере, - гласит релиз в пресс-службы клуба.

Но есть и хорошие новости: на его место в Кисловодск прибыл полузащитник Владимир Медведь. Пока он тоже на просмотре.

Как рассказали в пресс-службе клуба, Владимир – воспитанник минского «Динамо». Прошлый сезон он отыграл на «молодежку» самарских «Крыльев» и «Ростова». На его счету 5 голов в 18 матчах в первенстве дублеров РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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