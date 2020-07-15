В Волгограде фирма незаконно заработала 320 миллионов рублей

Суд признал вину генерального директора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде вынесли приговор директору крупной фирмы по переработке цветного металла. Мужчина получил реальный срок за незаконное предпринимательство.

Компания была крупной – завод переплавлял цветмет и делал из него различные изделия. Для этого предприятие закупило несколько электронных печей с максимальной массой расплава более 500 килограммов. Правда, руководство «забыло», что на использование подобного оборудования требуется лицензия. И стоит она немалых денег. Так что завод работал без необходимых разрешений.

За полтора года компания смогла заработать немалую сумму в 320 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам, собранным УФСБ по Волгоградской области.

- Суд признал вину генерального директору. Ближайшие полтора года он проведет в колонии-поселении, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.