«Сильно болят кости попы, настроение 1000%!» - Елена Исинбаева пересела на велосипед

15 Июль 2020 2020-07-15T19:57:27+03:00

Елена Исинбаева осваивает еще один спорт - велосипедный. Фото: с личной странички в соцсетях

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В полку волгоградских велосипедистов прибавление. Причем весьма весомое. Свой первый велосипед купила прославленная спортсменка Елена Исинбаева. Сначала волгоградка похвасталась в соцсетях приобретением, а затем рассказала про свой опыт.

- Итак, мой первый день “верхом”: проехала 16 км, чуть не умерла крутить педали в гору, очень сильно болят кости попы, настроение 1000%, усталость 80%, приятно удивилась количеству велосипедистов в городе, я очень довольна покупкой. До встречи на улицах города-героя, - подытожила велодень Елена.

isinbaevayelena Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева пересела на велосипед

Для волгоградского велосообщества это как бальзам на душу. Ведь в последнее время борьба между теми, кто на двух колесах, и теми, кто за рулем машины, ожесточилась. Мэрия Волгограда старается подстроить имеющуюся инфраструктуру под велосипедистов, вызывая острое недовольство автомобилистов.

Вряд ли Елена Исинбаева станет вмешиваться в эти распри. Спортсменка катается для удовольствия и не по большим дорогам. Для трассы у нее есть подаренный президентом за победу на Олимпиаде черный «БМВ».

Но даже «покатушки» на набережной и ее мнение о некоторых неудобствах для велосипедистов могут стать толчком для властей, чтобы обратить на эту проблему еще больше внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU