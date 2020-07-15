День города 2020 в Волжском: программа мероприятий

15 Июль 2020 2020-07-15T18:06:35+03:00

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После 65-летнего юбилея с Димой Биланом и Ларисой Долиной день города 2020 года в Волжском будет вдвойне необычным. Свой 66-й день рождения город отметит 22 июля 2020 года в режиме онлайн. Все из-за коронавируса и введенных ограничений. Но все же в программе праздничных мероприятий будут и традиционные, например, откроет ее митинг первостроителей в 9 утра 22 июля. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, онлайн-трансляцию можно посмотреть на телеканале Powernet.

Развлекательную и культурную программу в день города Волжского 22 июля 2020 подготовили театры и музеи. С 10 утра историко-краеведческий музей устроит онлайн-дефиле ретро образов в соцсетях. В 11 часов там же можно виртуально прогуляться по городскому парку, а в полдень покажут фото-историю города.

А ДК «Октябрь» у же с 20 числа устроит онлайн-челлендж #Прогулкапогороду. Хотите поучаствовать? Делайте фото, видео или косплей в любимом уголке Волжского и выкладывайте в сети с хэштегом.

Весь день 22 июля 2020 библиотеки Волжского приглашают поиграть в квиз и пройти викторину онлайн. В 11.00 на показ спектакля приглашает театр кукол «Арлекин». А в 19.00 Powernet покажет церемонию награждения отличившихся горожан. Финалом праздника в честь дня города 2020 в Волжском станет праздничное представление ВДТ. Начнется оно 26 июля в 18.00 и пройдет также онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU