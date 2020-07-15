Волгоградка из ревности сожгла дом соседки: погибли трое, включая ребенка

15 Июль 2020 2020-07-15T16:42:18+03:00

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Ревность бывает испепеляющей и убийственной. Причем в прямом смысле слова. Так, 25-летняя волгоградка в порыве ревности убила троих, в том числе трехлетнего малыша. За это ее отправят за решетку на 18 лет.

Произошла эта жуткая история в Котово Волгоградской области в ночь с 27 на 28 августа 2018 года. Накануне муж подсудимой в ходе ссоры заявил, что влюбился в соседку. Это признание и помутило рассудок женщине. В порыве ревности и алкогольного опьянения она схватила канистру с бензином и пошла к дому соперницы. Волгоградка облила горючим входную дверь, подожгла и сбежала.

А в загоревшемся доме на тот момент находилась не только соседка, но и ее отец, муж и трое маленьких детей. Дом вспыхнул молниеносно.

Соседи, заметившие пожар, успели вытащить из огня женщину и двух ее детей - младенца и двухлетнего малыша. Отец, муж и трехлетняя девочка погибли. Дом сгорел дотла.

В ходе следствия подозрение сразу пало на 25-летнюю женщину. И хоть она категорически отрицала свою вину, следователям удалось доказать ее причастность к поджогу.

- Суд признал женщину виновной по трем статьям: «убийство, совершенное общеопасным способом, более двух лиц, в том числе малолетнего», «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба». Ее приговорили к 18 годам колонии общего режима, и последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Приговор в законную силу не вступил -уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU