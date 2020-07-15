2020-07-15T16:42:18+03:00
Происшествия

Волгоградка из ревности сожгла дом соседки: погибли трое, включая ребенка

Женщину отправят в колонию на 18 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В доме сгорели отец, муж и трехлетний ребенок потерпевшей.В доме сгорели отец, муж и трехлетний ребенок потерпевшей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Ревность бывает испепеляющей и убийственной. Причем в прямом смысле слова. Так, 25-летняя волгоградка в порыве ревности убила троих, в том числе трехлетнего малыша. За это ее отправят за решетку на 18 лет.

Произошла эта жуткая история в Котово Волгоградской области в ночь с 27 на 28 августа 2018 года. Накануне муж подсудимой в ходе ссоры заявил, что влюбился в соседку. Это признание и помутило рассудок женщине. В порыве ревности и алкогольного опьянения она схватила канистру с бензином и пошла к дому соперницы. Волгоградка облила горючим входную дверь, подожгла и сбежала.

А в загоревшемся доме на тот момент находилась не только соседка, но и ее отец, муж и трое маленьких детей. Дом вспыхнул молниеносно.

Соседи, заметившие пожар, успели вытащить из огня женщину и двух ее детей - младенца и двухлетнего малыша. Отец, муж и трехлетняя девочка погибли. Дом сгорел дотла.

В ходе следствия подозрение сразу пало на 25-летнюю женщину. И хоть она категорически отрицала свою вину, следователям удалось доказать ее причастность к поджогу.

- Суд признал женщину виновной по трем статьям: «убийство, совершенное общеопасным способом, более двух лиц, в том числе малолетнего», «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба». Ее приговорили к 18 годам колонии общего режима, и последующим ограничением свободы на 1 год 3 месяца. Приговор в законную силу не вступил -уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сильно болят кости попы, настроение 1000%!» - Елена Исинбаева пересела на велосипед
День города 2020 в Волжском: программа мероприятий
Волгоградка из ревности сожгла дом соседки: погибли трое, включая ребенка
В шести районах Волгограда отключат свет 16 июля
«Он уже взрослый»: волжанин отказался платить алименты 16-летнему сыну
Советский район Волгограда 16 июля оставят без воды
В Светлоярском районе расчистят и расширят пруд Плотинка
В лидерах по заболевшим коронавирусом Волгоград и Городище
В Волжском насмерть разбился байкер
Два волгоградца украли у приятелей-грабителей полмиллиона рублей
В пойме реки Царицы в Волгограде появится арт-студия песочной терапии
Под Волгоградом столкнулись бензовоз и иномарка: водитель погиб, машины сгорели
На центральном рынке Волгограда открывают павильоны для дачников и садоводов