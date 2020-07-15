«Он уже взрослый»: волжанин отказался платить алименты 16-летнему сыну

15 Июль 2020 2020-07-15T14:33:51+03:00

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Из-за принципиальной позиции жителя Волжского не платить алименты подросшему сыну судебным приставам пришлось объявить его в розыск. Мужчина не просто уклонился от уплаты ежемесячной суммы и накопил 400-тысячный долг, но и сменил место жительства, а также работу, лишь бы уклониться от своих законных обязательств. Но госслужащие нашли волжанина, который устроился неофициально.

- В разгар рабочего дня госслужащие решили наведаться в организацию, где предположительно трудился должник по алиментам. Мужчина был удивлен, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

Приставам он объяснил, что сыну уже 16 и он не нуждается в материальной помощи. Но его мнение, увы, не совпало с законом. В итоге должника обязали выплатить часть алиментов сразу, а также отработать 30 часов, чтобы запомнить: долги лучше отдавать добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU