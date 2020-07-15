В Светлоярском районе расчистят и расширят пруд Плотинка

15 Июль 2020 2020-07-15T12:39:17+03:00

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В Светлоярском районе Волгоградской области решили привести в порядок пруд Плотинка. Причем его не просто почистят и углубят, но еще и расширят. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, водолазы уже обследовали дно водоема, следующий этап - очистить от ила, мусора и зарослей участок площадью 18 гектаров, углубить чашу водоема и укрепить берега. Все это планируют сделать в течение ближайших трех лет.

Работы ведутся в рамках пилотной программы экологического оздоровления территории Светлоярского района. Эту программу разработали для района специально, после того, как жители стали выходить на митинги и писать обращения во все инстанции из-за пагубной там экологической обстановки. Ведь в этом районе и без того много промышленных предприятий, отравляющих все вокруг, а пару лет назад сюда – в пруд-накопитель - еще и вывезли ядовитую свалку из Кировского района Волгограда.

В рамках пилотной программы вокруг пруда Плотинка уже высадили около 2,5 тысячи саженцев деревьев на площади 8 гектаров. А также обновили лесополосу вдоль астраханской трассы: высадили новые деревья на площади 14,6 гектара.

А чтобы тщательнее следить за состоянием атмосферного воздуха в районе, стационарный пост перенесли в западную часть поселка Светлый Яр - поближе к предприятиям, которые загрязняют воздух. Данные с него каждые 20 минут поступают в надзорные ведомства. А те, в случае отклонений от норм принимаю решение о проведении внеплановых проверок на промплощадках.

ИСТОЧНИК KP.RU